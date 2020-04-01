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Блокировка Москвы и Подмосковья из-за коронавируса не планируется

18:12, 01 апреля 2020 86
Андрей Воробьёв Андрей Воробьёв Фото: mosreg.ru

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв сообщил, что блокировка Москвы и Подмосковья из-за угрозы распространения коронавируса не планируется.

Блокировка Москвы и Подмосковья из-за угрозы распространения коронавируса не планируется, — цитирует Telegram-канал «360» Воробьёва.

Как писал NEWS.ru, жители многоквартирных домов в столице и Подмосковье до 1 июля смогут не платить за капитальный ремонт. Соответствующие указы подписали мэр Москвы Сергей Собянин и губернатор Московской области Андрей Воробьёв. Мораторий на оплату капитального ремонта вступает в силу с 1 апреля.

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