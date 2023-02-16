Блокадница заживо сварилась в своей квартире в Санкт-Петербурге

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Жительница Санкт-Петербурга, пережившая блокаду Ленинграда, заживо сварилась в своей квартире из-за прорыва трубы с горячей водой, сообщает РЕН ТВ со ссылкой на источник. По его данным, погибшая 94-летняя пенсионерка была инвалидом второй группы.

В однокомнатной квартире в ванной прорвало трубу с горячей водой. Соседи не могли достучаться до пенсионерки и открыли дверь своим комплектом ключей. В квартире нашли тело пожилой женщины, — рассказал источник.

Ранее в Нефтеюганске завели уголовное дело после смерти 79-летней пенсионерки, которая упала в яму с кипятком, образовавшуюся на тротуаре в месте прорыва теплотрассы. Женщину доставили в больницу, где спустя несколько дней скончалась от полученных ожогов.

В Нижнем Новгороде двое рабочих погибли после падения в кипяток в подвале жилого дома. Мужчины начали спускаться в подвал дома, чтобы перекрыть задвижку, однако старая лестница не выдержала тяжести. В результате рабочие упали в кипяток, получив ожоги, не совместимые с жизнью.