В Нефтеюганске пенсионерка заживо сварилась в яме кипятка

Фото: СК России по ХМАО-Югре

В Нефтеюганске СКР завел уголовное дело после смерти 79-летней пенсионерки, которая упала в яму с кипятком, образовавшуюся на тротуаре в месте прорыва теплотрассы, сообщается на сайте ведомства. ЧП произошло утром 11 января. Женщина была доставлена в больницу, где спустя несколько дней скончалась от полученных ожогов.

По данным следствия, 11 января 2023 года в районе улицы Строителей города Нефтеюганска произошел прорыв теплотрассы, в результате которого на пешеходной дороге образовалась впадина, заполненная горячей водой. <...> Около восьми утра по данному тротуару проходила 79-летняя жительница Нефтеюганска, которая упала в образовавшуюся яму. С ожогами женщина была доставлена в больницу, где спустя несколько дней скончалась от полученных повреждений, — говорится в сообщении.

В день ЧП в Нефтеюганске температура воздуха была ниже 40 градусов, что могло стать причиной прорыва теплотрассы. Уголовное разбирательство ведется по статье о причинении смерти по неосторожности.

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