«Бледен и молчалив»: стало известно, как Гагарин готовился к полёту

https://static.news.ru/photo/7fb6aed2-9304-11eb-acd3-96000091f725_660.jpg Юрий Гагарин Фото: Russian Look/Global Look Press

Сотрудники самарского санатория «Волга» по крупицам собрали хронологию секретного визита в город первого космонавта планеты незадолго до исторического полёта. 60 лет назад 16 марта Юрий Гагарин в составе отряда космонавтов прилетел тогда ещё в город Куйбышев для осмотра территорий, так как приземлиться он должен был именно в Самарской области.

Все разместились в санатории ПриВО на берегу Волги. Играли в пинг-понг, шахматы и на бильярде. Спали в одной большой комнате. Все космонавты чувствуют себя хорошо, бодры, веселы, как всегда очень жизнерадостны. Юрий Гагарин, первый кандидат на полёт, почему-то бледнее и молчаливее других, хотя хорошо, с аппетитом кушает, отлично спал в самолёте и в санатории. Его не совсем обычное состояние, по-видимому, можно объяснить тем, что 7 марта у него родилась вторая дочь и только вчера он привёз жену из больницы. Наверное, прощание с семьёй было тяжёлым, — цитирует «КП в Самаре» дневник лётчика, Героя СССР Николая Каманина.

При этом известно, что приземлился Гагарин вовсе не в Куйбышевской области, а в Энгельсском районе Саратовской области, в 3 км от села Новая Терновка. Самарцы даже шутят, что Гагарин — не только первый человек в космосе, но и первый, кто перепутал Самару и Саратов.

Как писал NEWS.ru, Роскосмос объявил о запуске на своём сайте раздела «Поехали», который посвящён биографии первого космонавта Юрия Гагарина и его полёту в космос. Раздел появился в преддверии годовщины первого полёта человека в космос. Интернет-пользователи могут почитать о жизни Гагарина, увидеть архивные фотографии, ознакомиться с хроникой подготовки первого полёта в космос и графиком мероприятий в честь годовщины этого события. Отдельно можно изучить официальную символику празднования. Также посетители раздела могут почитать расшифровку записи, сделанной во время полёта Гагарина, и его заявление перед отправкой на орбиту. При этом дополнить раздел может любой желающий.