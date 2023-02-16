Бизнес в Ленобласти получит гранты на реставрацию исторических зданий Глава Ленобласти Дрозденко: в 2024 году бизнес получит гранты на реставрацию исторических зданий

Фото: Евгения Смолянская/NEWS.ru

Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко сообщил, что с 2024 года предприниматели смогут получить гранты на реставрацию и капремонт исторических зданий. Он призвал привлечь бизнес к реализации стратегии реновации и сохранения истори­ческих поселений и городов с исторической застройкой. Правительство региона также намерено реализовать меры по обеспечению транспортной доступности населенных пунктов и созданию «культурного кода» поселений, а также ввести систему гибкой арендной платы за пользование объектами культурного наследия (ОКН), передает «МК в Ленобласти».

В стратегии [предусмотрены] не только реставрация, но и широкий круг мер, чтобы вокруг и внутри исторической застройки «закипела» жизнь и экономическая, и культурная, и социальная: это вопросы гибкой арендной платы за ОКН, капитального ремонта, транспортной доступности, со­здания «культурного кода» поселений, предоставление грантовой поддержки бизнеса, — сообщил Дрозденко.

Глава Ленобласти уточнил, что сумма субсидий на реставрацию исторических зданий составит 30% от полной стоимости проекта, а получить компенсацию затрат можно будет только после ввода объекта в эксплуатацию. При этом поддержку можно будет получить только на конкурсной основе. Помимо того, Дрозденко предложил создать рейтинги бизнес-проектов, благодаря которым получится определить их реализуемость.

Искусствовед Михаил Мильчик ранее рассказал, что исторические здания Санкт-Петербурга находятся в неудовлетворительном состоянии, но в отношении них действуют обычные нормы ремонта, а не реставрационные. Он заявил, что власти города не принимают вовремя необходимые меры, чтобы выйти из кризиса в сфере реставрации.