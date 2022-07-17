«Биться головой о стену»: в Крыму оценили угрозы Киева ракетами HIMARS Крымский эксперт Бальбек усомнился в способности Украины ударить HIMARS по полуострову

Фото: Sgt. James Hobbs/Keystone Press Agency/Global Look Press

Крымский политический эксперт Руслан Бальбек заявил, что Украина не сможет нанести ущерб полуострову, поскольку его защищает эшелонированная система ПВО. Даже если Киев использует ракеты для РСЗО HIMARS с большой дальностью, их собьют, отметил он в беседе с РИА Новости.

Попасть ракетой в Крым — это как биться головой о стену. Теоретически, может, стена и разобьется, но в жизни все наоборот, — пояснил эксперт.

Он допустил, что у киевских властей есть желание ударить по Крыму. Однако в настоящее время у Украины нет таких ракет, которые могли бы достать до полуострова, учитывая, что к Крыму прилегают лишь «освобожденные территории Украины, которые контролируются нашими войсками», считает Бальбек.

Эксперт не сомневается, что Киев, получив от США ракеты с большей дальностью «опробует их на крымском направлении».

Но здесь другое препятствие — в Крыму выстроена эшелонированная ПВО, пробить которую одиночными пусками очень сложно, — подчеркнул он.

В Киеве, конечно, могут назвать победой выстрел в сторону Крыма, и неважно, что ракету собьют, добавил Бальбек. Фейковое видео поможет убедить украинцев в обратном. Тем более, что украинские нацисты, по его мнению, «что называется, собаку съели» на обмане общественности.

Ранее стало известно, что представитель Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Вадим Скибицкий допустил применение американских РСЗО HIMARS против российских объектов в Крыму. По его словам, Крымский полуостров стал базой, откуда ВС РФ перебрасывают всю военную технику на южное направление Украины.