Бездомный убил 66-летнюю пенсионерку в Забайкалье

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В Хилке по обвинению в убийстве 66-летней пенсионерки арестовали 33-летнего бездомного. Он признался в том, что несколько раз ударил женщину ножом.

В пресс-службе СУ СКР по Забайкальскому краю сообщили, что, по данным следствия, 13 апреля 2021 года в городе Хилке обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, убил 66-летнюю женщину.

Злоумышленник пришёл в дом пенсионерки, с которой ранее был знаком, он периодически за еду или алкоголь помогал пенсионерке наколоть дрова и с другими работами по дому. Женщина сделала замечание бездомному, и он несколько раз ударил женщину ножом. От полученных ранений женщина скончалась на месте, — цитирует сообщение «МК в Чите».

Спустя несколько часов мужчину задержали. Суд отправил его в СИЗО по ходатайству следствия, поскольку на свободе он может скрыться от правоохранителей. Обвиняемый согласился с этой мерой пресечения.

Как писал NEWS.ru, житель Забайкалья из ревности убил мужчину, узнав о его интимной переписке со своей супругой. Суд приговорил его к восьми с половиной годам колонии строгого режима.

Убийство произошло 24 марта. Осуждённый догнал на своём автомобиле потерпевшего на трассе Чита — Ингода. Между ними вспыхнул конфликт, в ходе которого один нанёс другому ножевые ранения в грудь и левое плечо. В результате полученных травм потерпевший скончался в нескольких десятках метрах от места преступления.