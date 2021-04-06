Житель Забайкалья зарезал мужчину из-за переписки с его женой

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Житель Забайкалья из ревности убил мужчину, узнав о его интимной переписке со своей супругой. Суд приговорил его к восьми с половиной годам колонии строгого режима.

Убийство произошло 24 марта. Осуждённый догнал на своём автомобиле потерпевшего на трассе Чита — Ингода. Между ними вспыхнул конфликт, в ходе которого один нанёс другому ножевые ранения в грудь и левое плечо. В результате полученных травм потерпевший скончался в нескольких десятках метрах от места преступления.

Помимо лишения свободы, Читинский районный суд обязал убийцу выплатить компенсацию морального вреда родственникам погибшего в размере 1 млн рублей. Приговор в законную силу пока не вступил, сообщает «МК в Чите».

Ранее NEWS.ru писал, что в Новосибирске 19-летний местный житель зарезал свою 17-летнюю подругу. Девушка получила 15 ударов ножом. Молодой человек сбежал в Кемерово, но сотрудники полиции нашли его там и задержали. По словам знакомых погибшей, подозреваемый убил её из-за денег, которые ему были нужны на покупку наркотиков.