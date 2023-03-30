«Беспредел полнейший»: застрявший под Ростовом водитель о снежном плену

Фото: Соцсети

У автовладельцев, застрявших в пробке под Ростовом из-за снегопада, заканчивается еда и топливо, рассказал NEWS.ru водитель Виктор. По его словам, на трассе творится полнейший беспредел. Автовладельцы вынуждены преодолевать расстояние в 700 метров, чтобы дойти до заправки.

Беспредел полнейший на дороге. Расстояние от Шахт до развилки Гуково тут небольшое. Большое скопление машин, у многих заканчивается топливо. За 700 метров ходят на заправку. Левая сторона вся свободна, нечищенная, никто там не появлялся, ни одной машины с «РостовАвтоДора» не было и сейчас до сих пор нет. В одно направлении в сторону Москвы полностью забитые ряды, а левый ряд до самого Ростова свободный, хоть катайся на санках. Обидно, что «РостовАвтоДор» такие промежутки сделал — ни одного разворота, чтобы водитель мог развернуться и уехать, — сообщил Виктор.

По его словам, люди, находящиеся в пробке, стараются помогать друг другу: делятся водой и едой. Виктор отдал свои небольшие запасы женщине, у которой в машине два маленьких ребенка.

Она сидит — ни воды, ни кушать, бензин экономит, на пределе уже, принести никто не может, детей она тоже не может оставить. Глава Гуково пишет, что, вроде, ничем помочь не может, глава Неклиновского района предлагает условия в школах, но туда же нужно добраться. Трасса полностью перекрыта, то ли авария там, неизвестно. Боремся как можем, — отметил Виктор.

Из-за последствий снегопада в Ростовской области закрыли движение по трассе М4 «Дон». По данным Telegram-канала Don Mash, на дороге от Каменска до Красного Сулина застряли десятки автомобилей. Движение по трассе откроют, как только спасатели расчистят ее от снега.

Ранее стало известно, что почти 35 тысяч жителей Ростовской области остались без энергоснабжения из-за непогоды. Губернатор региона Василий Голубев сообщил, что к аварийным ситуациям на сетях привели сильный ветер и мокрый снег. Непогода и ее последствия затронули 11 городов и районов области.