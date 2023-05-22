Беспилотник сбросил бомбу возле жилого дома под Белгородом Гладков: беспилотник сбросил бомбу возле жилого дома в Новой Таволжанке под Белгородом

Фото: t.me/vvgladkov

В селе Новая Таволжанка Белгородской области беспилотник сбросил взрывное устройство возле частного жилого дома, сообщил в Telegram губернатор региона Вячеслав Гладков. По его словам, бомба упала буквально в 100 метрах от постройки. В результате произошедшего никто не пострадал. На месте работают экстренные службы.

В Новой Таволжанке с беспилотника сброшено взрывное устройство рядом с частным жилым домом. Пострадавших и разрушений нет. Сам БПЛА упал в 100 метрах от жилых домов. Взрывотехники и оперативные службы работают на месте, — написал Гладков.

Незадолго до этого Гладков сообщил, что часть ракеты упала в огород частного жилого домовладения в селе Антоновка Белгородской области. По словам главы региона, сработала система ПВО. Также один снаряд попал в частный жилой дом в селе Козинка. По предварительным данным, пострадавших нет.

Накануне белгородский губернатор сообщил, что беспилотный аппарат сбросил взрывное устройство на крышу администрации села Головчино Грайворонского городского округа. Пострадавших нет.

До этого Гладков сообщил, что под обстрел ВСУ попал один из населенных пунктов в Волоконовском районе Белгородской области. Пострадавших нет. По его сведениям, без света остались жители села Тишанка и хутора Шаховка.