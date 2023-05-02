Беспилотник подорвал защитные сооружения в Белгородской области Baza: БПЛА сбросил взрывчатку на место строительства защитных сооружений под Белгородом

Фото: Елена Гурдина/NEWS.ru

Telegram-канал Baza сообщает о том, что беспилотный летательный аппарат ВСУ сбросил взрывное устройство на место строительства защитных сооружений в Белгородской области. В результате удара пострадал 46-летний мужчина. Ему была вызвана скорая помощь.

Baza отмечает, что атака БПЛА произошла во вторник, 2 мая, около 13 часов недалеко от села Прилесье. Мужчина выполнял земельные работы, когда прилетевший со стороны Украины беспилотник сбросил самодельное взрывное устройство.

В результате происшествия мужчина получил контузию, однако от госпитализации отказался.

2 мая в Брянской области около станции Снежетьская с рельсов сошли 20 вагонов грузового поезда. Причиной ЧП стало вмешательство посторонних лиц в работу железнодорожного транспорта. Губернатор Брянской области Александр Богомаз заявил, что вагоны поезда сошли с рельсов из-за срабатывания взрывного устройства. В результате ЧП пострадавших нет.

Накануне в Брянской области на железнодорожных путях произошел взрыв, ставший причиной крушения грузового поезда Гомель — Брянск. Мощность взрыва составила порядка 10 килограммов в тротиловом эквиваленте.