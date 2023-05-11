SHOT: украинский беспилотник влетел в дерево под Белгородом и взорвался

Фото: Министерство обороны Украины

Telegram-канал SHOT пишет, что у одного из сел Белгородской области взорвался беспилотный летательный аппарат, после того как столкнулся с деревом. Канал указывает, что обломки БПЛА эксперты забрали на изучение, выясняется, откуда конкретно этот дрон был запущен и кто им управлял. Минобороны РФ инцидент не комментировало.

По данным SHOT, беспилотник пересек российскую границу со стороны Украины накануне в 03:00 и пролетел около 60 км.

Канал уточняет, что летательный аппарат запутался в деревьях в километре от села Беломестное Новооскольского района, после чего взорвался. SHOT отмечает, что пострадавших нет.

10 мая губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков рассказал, что над частным жилым сектором Белгородского района сдетонировали и упали два беспилотника. Глава региона уточнил, что в результате происшествия никто не пострадал. Повреждения получили два жилых дома и один автомобиль.

11 мая губернатор Брянской области Александр Богомаз заявил, что украинский беспилотник атаковал нефтебазу «Роснефти» в Клинцах. По его словам, никто не пострадал, в результате атаки объект получил частичные повреждения.