Беспилотник атаковал нефтебазу в ЛНР

Фото: МЧС Луганской Народной Республики

Беспилотник атаковал нефтебазу в городе Ровеньки в Луганской Народной Республике, после чего начался пожар, сообщает пресс-служба регионального МЧС на своем сайте. На тушение возгорания были направлены силы и средства местного гарнизона. Минобороны информацию не комментировало.

24 апреля в 02:59 на пункт связи ЦУКС МЧС ЛНР поступило сообщение о том, что в результате атаки беспилотного летательного аппарата произошла разгерметизация с последующим горением резервуара на объекте ООО ТД «Ровеньковская нефтебаза», — говорится в сообщении.

Пожар ликвидировали к 05:40. В результате ЧП никто не пострадал. Пожарные предотвратили угрозу перебрасывания огня на рядом стоящие резервуары.

Ранее Telegram-канал Baza сообщил, что за последние сутки в Белгородской области заметили четыре беспилотника. По данным канала, почти все БПЛА были оснащены боеприпасами. Минобороны информацию не комментировало.