Беременную женщину не пустили в гастробар в Иркутске из-за принта на блузке

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Беременную женщину не пустили в иркутский гастробар из-за «кричащего» принта на блузке, пишет «МК в Бурятии» со ссылкой на сообщение в паблике «Аноним 03» из социальной сети «ВКонтакте». По словам мужчины, на входе в заведение посетителей, которых было восемь человек, встретили менеджеры и попросили их продемонстрировать одежду, в которой те пришли. Одежда девушки, которая была в их компании, показалась сотрудникам общепита неприемлемой и они попросили ее покинуть заведение.

Решили посетить данное заведение. Позвонили туда, забронировали столик и примерно через полчаса прибыли на место <...> Тогда-то девушке из нашей компании и предложили пойти домой. Видите ли, у нее слишком кричащий принт на блузке! Естественно, все мы не стали оставаться там и были вынуждены покинуть заведение, — рассказал подписчик.

Автор публикации также предположил, что в гастробаре мог действовать дресс-код. Также уточнялось, что девушка находится в положении и «просто хотела вкусно покушать».

В Красноярске ранее благодаря огласке СМИ нашли компанию из троих людей, которая объела местный гриль-бар на 33 тысячи рублей, сделав заказ и не заплатив. Руководство заведения пообещало за информацию о них выплатить вознаграждение в 10 тысяч рублей. Как оказалось, злоумышленники поступали таким же образом и в других ресторанах города, а также в магазинах и такси.

Родственники злоумышленников оплатили их счет и все дополнительные издержки гриль-бара, а также принесли извинения. Известно, что действиями молодых людей уже заинтересовалась полиция Красноярска. Также совладелец гриль-бара попросила связаться с ней всех, кто пострадал от их действий.