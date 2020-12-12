Беглов заявил о замедлении роста числа заражений COVID-19 в Петербурге

https://static.news.ru/photo/fd796772-3d75-11eb-9a1a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Принимаемые ограничительные меры позволили затормозить рост числа ежедневно фиксируемых случаев COVID-19 в Санкт-Петербурге. Об этом заявил губернатор города Александр Беглов.

Главный государственный санитарный врач Анна Попова отметила эффективность антиковидных ограничений в Петербурге. Удалось затормозить ежедневный рост числа заболевших. Благодарю всех петербуржцев, которые соблюдают предписанные Роспотребнадзором меры, — написал Беглов на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова посетила Северную столицу и отметила адекватность ограничительных мер, принимаемых властями города из-за тяжёлой эпидемиологической обстановки.

Как сообщал NEWS.ru, глава комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга Дмитрий Лисовец заявил, что в стационары города для лечения больных с COVID и внебольничной пневмонией за неделю с 7 по 13 декабря госпитализировали рекордное количество пациентов. По его словам, нагрузка на стационарную службу является предельной и беспрецедентной.

Ранее стало известно, что в этом году смертность в Санкт-Петербурге превысила рождаемость, кроме того, каждый 12-й умерший от коронавируса оказался из Северной столицы. При этом Росстат выделил две группы смертей от COVID-19. Первую составили умершие пациенты, где коронавирус был основной или предполагаемой причиной смерти. Таких случаев в октябре зафиксировали 13 896, и петербуржцев из них 1099. Получается, что это каждый 12-й.