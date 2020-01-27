Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов с ложечки покормил участников памятных мероприятий в честь Дня снятия блокады Ленинграда. Фотографии с праздника опубликовала пресс-служба администрации города.
Беглов посетил полевую кухню на Дворцовой площади вместе с группой чиновников и военных. Губернатор попросил чечевицу и гречневую кашу с тушёнкой. Съев одну ложку, он начал кормить собравшихся петербуржцев со своей тарелки.
Несколько ложечек досталось мальчику, у которого губернатор невзначай поинтересовался качеством продукта. Увидев бабушку ребёнка, Беглов принялся активно кормить и её, — пишет местное издание MR7.ru.
По информации журналистов, в прошлом году губернатор Санкт-Петербурга тоже раздавал кашу в День снятия блокады, но не кормил горожан.
Как писал NEWS.ru, в памятный день Беглов вместе с президентом Владимиром Путиным посетил мемориалы жертвам нацистской блокады Ленинграда.
Во время Великой Отечественной войны город провёл 872 дня в окружении. От болезней и голода погибли более 600 тысяч его мирных жителей.