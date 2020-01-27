https://static.news.ru/photo/3b42b9be-410f-11ea-8bf2-fa163e074e61_660.jpg Фото: gov.spb.ru

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов с ложечки покормил участников памятных мероприятий в честь Дня снятия блокады Ленинграда. Фотографии с праздника опубликовала пресс-служба администрации города.

Беглов посетил полевую кухню на Дворцовой площади вместе с группой чиновников и военных. Губернатор попросил чечевицу и гречневую кашу с тушёнкой. Съев одну ложку, он начал кормить собравшихся петербуржцев со своей тарелки.

Несколько ложечек досталось мальчику, у которого губернатор невзначай поинтересовался качеством продукта. Увидев бабушку ребёнка, Беглов принялся активно кормить и её, — пишет местное издание MR7.ru.

По информации журналистов, в прошлом году губернатор Санкт-Петербурга тоже раздавал кашу в День снятия блокады, но не кормил горожан.

Как писал NEWS.ru, в памятный день Беглов вместе с президентом Владимиром Путиным посетил мемориалы жертвам нацистской блокады Ленинграда.

Во время Великой Отечественной войны город провёл 872 дня в окружении. От болезней и голода погибли более 600 тысяч его мирных жителей.