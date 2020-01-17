Президент России Владимир Путин принял участие в памятных мероприятиях, посвящённых Дню прорыва блокады Ленинграда. Российский лидер возложил цветы к монументу «Рубежный камень» на Невском пятачке в Ленинградской области. Там в годы Великой Отечественной войны был тяжело ранен отец главы государства.
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Ранее NEWS.ru писал, что поисковики нашли могилу брата президента РФ Владимира Путина, который погиб во время блокады Ленинграда. Об этом сам российский лидер рассказал на заседании Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека.
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