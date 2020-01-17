https://static.news.ru/photo/6fac567e-39e4-11ea-aa00-fa163e074e61_660.jpg Владимир Путин Фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Президент России Владимир Путин принял участие в памятных мероприятиях, посвящённых Дню прорыва блокады Ленинграда. Российский лидер возложил цветы к монументу «Рубежный камень» на Невском пятачке в Ленинградской области. Там в годы Великой Отечественной войны был тяжело ранен отец главы государства.

Как сообщает «Интерфакс», в мероприятии приняли участие полпред по СЗФО Александр Гуцан, губернатор Петербурга Александр Беглов и губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко. Президента ожидают также у монумента «Мать-Родина» на Пискарёвском мемориальном кладбище. Кроме того, президент осмотрит экспозицию «Память говорит. Дорога через войну» и встретится с ветеранами Великой Отечественной войны.

Ранее NEWS.ru писал, что поисковики нашли могилу брата президента РФ Владимира Путина, который погиб во время блокады Ленинграда. Об этом сам российский лидер рассказал на заседании Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека.