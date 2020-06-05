Беглов рассказал, когда решат проблему мусорного полигона «Красный Бор»

https://static.news.ru/photo/27cc622c-a70d-11ea-9de0-fa163e074e61_660.jpg Фото: poligonkb.spb.ru

На решение проблемы полигона опасных отходов «Красный Бор» в Ленинградской области может понадобиться шесть лет. Об этом сообщил губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов.

5 июня он принял участие в выпуске в Балтийское море серых нерп, которые жили в Центре изучения и сохранения морских млекопитающих. Мероприятие было приурочено к Всемирному дню охраны окружающей среды, сообщают «Невские новости».

Нам удалось передать «Красный Бор» в ведение [Российской] Федерации, и через шесть лет эта экологическая проблема будет решена и для нашего города, и для Ленинградской области. Хотел бы ещё отметить, что мы занимаемся очень упорно под воздействием общественных организаций полигоном «Новосёлки». Практически работы там завершатся через два года. Это тоже экологическая проблема, [которая] будет решена, — заявил Беглов.

Он заверил, что экологический совет при губернаторе продолжит активную работу по решению актуальных проблем. К процессу губернатор пообещал привлекать общественные организации.

«Красный Бор» — полигон для размещения и хранения промышленных токсичных отходов предприятий Санкт-Петербурга и Ленинградской области, он расположен в Тосненском районе Ленобласти вблизи одноимённого посёлка.

Полигон «Новосёлки» в поселке Левашово на окраине Санкт-Петербурга был официально закрыт в 2018 году. В сентябре 2020 года там должен завершиться первый этап рекультивации.

Ранее NEWS.ru писал, что госкорпорация «Ростех» построит в стране не менее 25 заводов по утилизации коммунальных отходов. Технологическим партнёром проекта общей стоимостью в 600 млрд рублей станет Росатом, а за частичное финансирование будет отвечать ВЭБ.РФ.