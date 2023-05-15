Baza: ВСУ взорвали автомобиль полиции под Брянском при обстреле деревни

Фото: Максим Богодвид/РИА Новости

Telegram-канал Baza сообщает, что украинский беспилотник сбросил бомбу на автомобиль полиции в деревне Хоромное Брянской области. По информации канала, полицейские приехали туда как раз из-за обстрелов со стороны ВСУ. Авторы утверждают, что в результате удара два автомобиля были повреждены. Минобороны России эту информацию не комментировало.

По данным Baza, обстрелы производились 14 мая около 11 часов утра. В публикации говорится, что ВСУ выпустили около 10 снарядов по деревне Хоромное. По информации канала, в результате нанесения ударов были повреждены три сарая и частный дом. Авторы утверждают, что после этого на место прибыли сотрудники полиции, однако и они подверглись обстрелам. По предварительным данным, пострадавших нет.

Ранее Baza сообщила, что украинский беспилотник атаковал здание склада с военной техникой в Брянской области. В публикации говорится, что украинский дрон сбросил взрывчатку на крышу склада, после чего улетел в обратном направлении. По информации канала, в результате удара были повреждены пять единиц боевой техники. Минобороны России и местные власти эту информацию не комментировали.

Накануне Telegram-канал SHOT со ссылкой на источник сообщил, что в городе Клинцы Брянской области украинский беспилотник сбросил два взрывных устройства на нефтебазу. По информации канала, в результате нападения пострадавших нет. Утечек и возгорания также не произошло. Минобороны России эту информацию не комментировало.