Восьмиклассник покончил с собой после спора с родителями о стрижке

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Telegram-канал Baza сообщает, что в Башкирии 15-летний школьник покончил с собой. По информации канала, никаких предсмертных записок подросток не оставил. В публикации говорится, что в этот день родители заставляли его пойти в парикмахерскую.

По данным Baza, тело восьмиклассника нашли под окнами многоэтажного жилого дома в городе Мелеузе в Башкирии: врачи пытались оказать помощь, однако он скончался на месте. Авторы подчеркивают, что у мальчика было много друзей и он учился на одни пятерки. По факту произошедшего проводится проверка.

Ранее сообщалось, что восьмиклассник из города Ирбита Свердловской области покончил с собой после двух неудовлетворительных оценок в день рождения матери. По данным СМИ, мальчику приходилось жить на две семьи. Правоохранительные органы возбудили уголовное дело по статье «Доведение до самоубийства», наказание по которой составляет от восьми до 15 лет лишения свободы.

До этого в рабочем поселке Октябрьский Пермского края полицейским пришлось вскрыть дверь квартиры, в которой девушка пыталась покончить с собой. О происходящем в дежурную часть и МЧС сообщил молодой человек девушки, знавший о ее намерениях. Старший лейтенант Александр Дьяков решил взломать дверь, поскольку девушка не открывала ее и игнорировала звонки.