Baza: военный аэродром обстреляли минометными снарядами в Курской области

Фото: flickr

Военный аэродром обстреляли минометными снарядами в Курской области, сообщает Telegram-канал Baza. По его данным, диверсанты пытались повредить здания и взлётную полосу.

Инцидент произошел 6 августа в 115 километрах от границы с Украиной. В результате атаки никто не пострадал.

По данным Telegram-канала, обстрел велся со стороны курского посёлка Подлесный, находящегося в километре от аэродрома. К настоящему моменту совершившие атаку не найдены.

Минобороны России официально пока не подтвердило данную информацию.

Отметим, что 6 августа губернатор Курской области Роман Старовой сообщил в своем Telegram-канале о пресечении попытки «диверсии на курском аэродроме, где базируются военные». Глава региона отмечал, что пострадавших и разрушений нет.

Старовойт ранее сообщил, что обстрелы Курской области со стороны Украины продолжаются, несмотря на то что в регионе за предыдущие две недели не фиксировали теракты и диверсии. Ситуация на границе не позволяет расслабляться, подчеркнул глава региона, в связи с чем было принято решение о продлении действия «желтого» уровня террористической опасности.