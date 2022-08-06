Старовойт: на курском аэродроме пресечена попытка диверсии

Фото: Валентин Капустин/РИА Новости

Авиационные ракеты на аэродроме базирования истребителей ВКС России, задействованных в специальной военной операции

На курском аэродроме, где в настоящее время базируются военные, пресекли попытку диверсии, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Роман Старовойт. Пострадавших нет, на месте работают специалисты, которые выясняют обстоятельства произошедшего.

Сегодня была пресечена очередная попытка совершения диверсии на курском аэродроме, который сейчас закрыт для приема гражданских воздушных судов. Слава богу, жертв и разрушений нет, — сказал глава региона.

Он также призвал жителей региона с пониманием отнестись к текущей ситуации и отказаться от использования беспилотных летательных аппаратов, поскольку специалисты вынуждены реагировать на все сообщения о появлении таких приборов в воздухе. Старовойт попросил провести разъяснительную работу с детьми, поскольку нередко беспилотники запускают именно подростки.

Ранее Старовойт сообщил, что обстрелы Курской области со стороны Украины продолжаются. Поскольку «ситуация на границе не позволяет расслабляться», принято решение о продлении действия «желтого» уровня террористической опасности до 8 августа.