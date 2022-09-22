Baza: в Тольятти подожгли здание городской администрации

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Администрация городского округа Тольятти

Минувшей ночью в дверь городской администрации Тольятти кинули «коктейль Молотова», сообщает Telegram-канал Baza. Огонь удалось потушить, о пострадавших не сообщается.

Сегодня ночью в Тольятти загорелась входная дверь здания местной администрации. <...> Сотрудники Центра «Э» обнаружили на месте использованные бутылки с зажигательной смесью, — сказано в публикации.

Ранее сообщалось, что вечером 21 сентября в здании на улице Алеши Пешкова в Нижнем Новгороде, в котором расположен военкомат Ленинского и Канавинского районов, заметили задымление. Сообщается, что загорелся стоматологический кабинет призывного пункта. Пожар удалось быстро ликвидировать, пострадавших нет. При осмотре выяснилось, что на первом этаже здания разбито окно, рядом с которым лежали осколки от стеклянной бутылки.

21 сентября в России на протестах против частичной мобилизации задержали более тысячи человек. Несогласованные акции прошли в 38 городах. Официальный представитель МВД России Ирина Волк при этом заявила, что несанкционированные акции были пресечены в нескольких регионах РФ. По ее словам, число участников было незначительным.