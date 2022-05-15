Baza: в Рязанской области неизвестные попытались поджечь военкомат

Министерство внутренних дел Российской Федерации / Фото Сергей Булкин/NEWS.ru

В Рязанской области неизвестные злоумышленники намеревались поджечь здание военкомата. Полиция возбудила по факту произошедшего дело о попытке умышленного уничтожения или повреждения имущества, ведётся розыск поджигателей, сообщает Telegram-канал Baza.

Инцидент произошёл в ночь на 15 мая в посёлке Пронск. Злоумышленники попытались поджечь сначала входную дверь, а затем раму одного из окон здания. Своей цели им достичь не удалось, и они скрылись с места происшествия.

Несколькими днями ранее аналогичный случай произошёл в Омске. Там неизвестный бросил в окно военкомата несколько бутылок с зажигательной смесью. Последовавшее за этим небольшое возгорание было быстро потушено.

До этого нападения на военкоматы были совершены в подмосковной Балашихе, Нижневартовске, Череповце, а также в Гуково. Всего с начала спецоперации на Украине в России пытались сжечь не менее 10 военкоматов, отмечает Baza.