Baza: полицейские в Череповце открыли стрельбу при погоне, водитель погиб

Фото: dtp35/t.me

Telegram-канал Baza сообщает, что в ночь на 28 мая полицейские открыли огонь по колесам во время погони в Вологодской области, водитель потерял управление и погиб. По данным канала, в Череповце проходил рейд по поимке нетрезвых водителей и около четырех утра сотрудники ДПС начали преследовать Renault без номеров.

Как пишет Baza, 51-летний Дмитрий Н. стал вилять, избегая стрельбы, но не справился с управлением и влетел в ограждение. Канал пишет, что мужчина погиб на месте, а был ли он пьян — выясняется.

По сведениям журналистов, за последние полгода Дмитрий дважды привлекался за отказ от медосвидетельствования.

30 апреля в Красноярском крае на ходу сгорел Mercedes-Benz Gelandewagen, водитель которого пытался уйти от погони сотрудников ГИБДД. Автомобиль задымился, загорелся и врезался в отбойник. Мужчина за рулем внедорожника выжил, он оказался трезв, при себе у него были и документы на машину. Виновника ДТП привлекли к административной ответственности. По какой причине он проигнорировал требования сотрудников ДПС остановиться, неизвестно.