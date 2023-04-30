Gelandewagen устроил гонки с ГИБДД и загорелся на ходу Mercedes-Benz загорелся на трассе Красноярск — Канск при попытке уйти от погони ГИБДД

Фото: mvd_24/t.me

Автомобиль Mercedes-Benz G-класса при попытке уйти от погони полиции на трассе Красноярск — Канск задымился, сгорел на ходу и врезался в отбойник, сообщили в Telegram-канале регионального управления МВД. Водитель Gelandewagen выжил в ДТП. Он был трезв, у него также были документы на внедорожник. Виновника аварии привлекли к административной ответственности.

Сегодня в дневное время в Манском районе на федеральной трассе Р-255 водитель автомобиля марки Mercedes проигнорировал требование сотрудников ДПС об остановке и начал скрываться, увеличив скорость. Сотрудники Госавтоинспекции проследовали в направлении автомобиля. На 870-м километре автомобиль задымился и сгорел, — сообщили в ГИБДД.

Опубликовано видео с места ДТП. На кадрах виден дымящийся Gelandewagen, который тушат пожарные.

В ночь на 30 апреля спорткар Ferrari без номеров врезался в столб и разлетелся на части на Рублевском шоссе. В ДТП пострадала 23-летняя девушка, ее доставили в больницу. Утром 30 апреля она сообщила в соцсети, что отметила «второй день рождения». За рулем Ferrari, по данным СМИ, находился 29-летний бизнесмен, который приобрел иномарку лишь неделю назад.