Baza: мужчина открыл огонь в военкомате в Иркутской области

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В Усть-Илимске Иркутской области мужчина открыл огонь в военкомате, передает Telegram-канала Baza. По данным издания, ранен военком.

Мужчину оперативно задержали. Информация о мотивах злоумышленника не уточняется.

Ранее в Мордовии подожгли здание военкомата. В городе Рузаевка двое мужчин рано утром бросили в здание комиссариата два «коктейля Молотова». Пламя быстро охватило один из кабинетов, однако пожар оперативно потушили и он не успел распространиться на всё здание.

До этого сообщалось, что похожие случаи имели место в Амурской и Волгоградской областях, а также в Хабаровском крае и на Алтае. Недавно стало известно о пожаре в военкомате Нижнего Новгорода.

С даты объявления о начале военной операции на Украине, 24 февраля, по России прокатилась целая волна атак на военкоматы. Предполагается, что так радикалы протестуют против действий РФ.