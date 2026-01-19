Атака США на Венесуэлу
19 января 2026 в 10:40

Бастрыкину доложат о расследовании вопиющего инцидента под Челябинском

Александр Бастрыкин Александр Бастрыкин Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Председателю СКР Александру Бастрыкину представят доклад о ходе расследования уголовного дела о перебоях с электроснабжением поселка Малиновка и других деревень в Челябинской области, сообщает пресс-служба ведомства. Местные жители обратились в социальных сетях с жалобами на отсутствие электричества и отопления в период сильных морозов, а в части домов проблема до сих пор не решена.

В социальных медиа местные жители Сосновского муниципального округа обращаются к Председателю СК России в связи с нарушением их прав на качественное электроснабжение. Они сообщают, что остались без электричества и теплоэнергии в период резкого понижения температуры воздуха, — говорится в сообщении.

Ранее в пресс-службе Следственного комитета по Челябинской области сообщили о возбуждении уголовного дела из-за продолжительных отключений электричества в двух деревнях региона в период аномальных холодов. Жилые дома в населенных пунктах Ключи и Малиновка остались без энергоснабжения, что создало опасность для жизни и здоровья их жителей.

Кроме того, в Академгородке Новосибирска произошло массовое отключение электроэнергии. Очевидцы сообщили о возникновении искр на подстанции у Технопарка. Аварийные бригады приступили к ликвидации последствий и планируют восстановить подачу электричества в течение ближайших нескольких часов. Работы по устранению повреждений в настоящее время продолжаются.

