Бастрыкин заинтересовался делом о травмировании женщины после схода наледи Бастрыкин взял под контроль дело о травмировании нижегородки после схода наледи

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин взял под контроль расследование о травмировании жительницы Нижегородской области после схода наледи и снега с крыши, пишет Pravda-nn.ru со ссылкой на ведомство. Инцидент произошел в Выксе.

По данным следствия, местная жительница получила тяжелые травмы на улице Красные Зори. Ее госпитализировали. Сейчас следователи расследуют уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Специалистам предстоит выяснить все обстоятельства происшествия и установить ответственных за своевременную отчистку крыш. Кроме того, в ходе расследования они определят степень тяжести вреда, нанесенного россиянке.

Ранее в Михайловске Свердловской области восьмилетний мальчик получил тяжелую травму после падения с деревянной зимней горки. По версии следствия, инцидент произошел из-за отсутствия необходимых ограждений на горке.