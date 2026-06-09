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09 июня 2026 в 23:30

Балицкий сообщил о последствиях удара по энергосистеме Запорожской области

Балицкий сообщил о повреждении беспилотниками энергообъектов Запорожской области

ПВО РФ ПВО РФ Фото: МО РФ
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В Запорожской области после атак со стороны противника получили повреждения несколько объектов энергетической инфраструктуры, сообщил губернатор региона Евгений Балицкий в Telegram-канале. Он также отметил частичные перебои с электроснабжением.

В результате атак со стороны противника на энергосистему Запорожской области поврежден ряд энергетических объектов. Фиксируем частичное отключение электроснабжения в регионе, — написал Балицкий.

В настоящее время специалисты проводят оценку ущерба и определяют объем восстановительных работ. Также в регионе фиксируется высокая активность беспилотников противника, по которым работает система ПВО.

Ранее в оперштабе Белгородской области рассказали: мирный житель региона получил акубаротравму после атаки ВСУ на автомобиль. Мужчина самостоятельно обратился к врачам. Ему оказали всю необходимую помощь, от госпитализации он отказался. Автомобиль получил сильные повреждения.

До этого сообщалось, что Вооруженные силы Украины нанесли удар по Энергодару Запорожской области, ранена пожилая женщина. Как уточнил мэр города Максим Пухов, повреждены частные автомобили и многоквартирные дома.

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Евгений Балицкий
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беспилотники
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