Балицкий пожаловался в МИД на блокировку Киевом КПП в Васильевке

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Машины в очереди у контрольно-пропускного пункта «Васильевка» в Запорожской области

Временно исполняющий обязанности губернатора Запорожской области Евгений Балицкий сообщил о блокировке Украиной контрольно-пропускного пункта в населенном пункте Васильевка в одностороннем порядке. В эфире «России 24» он рассказал, что людей не выпускают из страны под «разными надуманными предлогами», даже когда люди едут на похороны. Балицкий подчеркнул, что обратился в МИД России с просьбой поднять этот вопрос на уровне ООН.

КПП «Васильевка» сегодня с нашей стороны открыт как на въезд, так и на выезд. Со стороны украинского режима переезд сегодня закрыт. Людей не выпускают под разными надуманными предлогами даже в тех случаях, когда люди едут на похороны или к близким родственникам. С этим вопросом я сегодня обратился в наш МИД для того, чтобы он был поднят на уровне ООН, европейских лидеров, — сказал Балицкий.

Ранее представитель Минобороны России Игорь Конашенков сообщил, что украинские военные за сутки выпустили более 43 снарядов в сторону Запорожской атомной станции. Он уточнил, что удары наносились из населенного пункта Марганец Днепропетровской области, который в настоящий момент находится под контролем Украины. По его словам, российские войска смогли отразить каждый из ударов. В настоящий момент радиационная обстановка в регионе находится в норме.