Минобороны РФ: ВСУ выпустили в сторону Запорожской АЭС более 43 снарядов

Фото: Dmitry Grigoriev/Argumenty i Fakty/Global Look Press

Запорожская атомная электростанция, Энергодар

Украинские военные за сутки выпустили более 43 снарядов в сторону Запорожской атомной электростанции, заявил в ходе брифинга представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков. По его словам, российские войска смогли отразить каждый из ударов. В настоящий момент радиационная обстановка в регионе находится в норме.

Артиллерией ВСУ за сутки было выпущено более 43 снарядов по северной окраине города Энергодар и территории, прилегающей к атомной станции. Ответным огнем российской артиллерии огневые средства противника были подавлены, — заверил Конашенков.

Он уточнил, что удары наносились из населенного пункта Марганец Днепропетровской области, который в настоящий момент находится под контролем Украины.

АЭС была отключена от украинской электросети в начале сентября. Работа последнего действующего реактора на станции была остановлена 11 сентября для его охлаждения и проведения ремонтных работ.

Врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что запустить Запорожскую атомную электростанцию не представляет большого труда, однако важным условием возобновления работы станции является гарантия отсутствия обстрелов со стороны Украины.