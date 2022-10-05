В Запорожье оценили вероятность запуска ЗАЭС Врио губернатора Запорожья Балицкий: ЗАЭС запустят при отсутствии обстрелов со стороны ВСУ

Фото: Константин Михальчевский/РИА Новости

Энергоблок № 5 Запорожской АЭС в Энергодаре

Запустить Запорожскую атомную электростанцию не представляет большого труда, заявил врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий в эфире телеканала «Россия 24». Однако важным условием возобновления работы станции является гарантия отсутствия обстрелов со стороны Украины, добавил он.

Хоть инфраструктура станции в значительной степени повреждена, но запустить станцию не представляет труда. Мы можем запустить, но только для этого мы должны иметь гарантии, что не будут производиться обстрелы. Технически мы можем запустить станцию, она может работать, это решение руководства нашей страны, кабинета министров о взаимодействии с МАГАТЭ, но и с какими-то гарантиями, — сказал Балицкий.

АЭС была отключена от украинской электросети в начале сентября. Работа последнего действующего реактора на станции была остановлена 11 сентября для его охлаждения и проведения ремонтных работ.

В Энергодаре Запорожской области с 4 октября был временно введен комендантский час c 20:00 до 06:00. Перемещение по городу в этот промежуток времени запретили. Такое решение принято в целях безопасности.

Ранее в администрации Энергодара опровергли информацию о возгорании второго энергоблока Запорожской атомной электростанции. Отмечалось, что никакой угрозы нет. О взрывах вблизи элементов системы охлаждения ЗАЭС сообщили эксперты Международного агентства по атомной энергии. По их словам, были разбиты окна машинного зала второго энергоблока.