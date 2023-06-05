Бабочки-боярышницы оккупировали Свердловскую область

Фото: Вячеслав Бобков/РИА Новости

Бабочкки-боярышницы

Жители Свердловской области жалуются на оккупировавших регион бабочек-боярышниц. Гигантские зеленые гусеницы, которые атаковали поселки, наносят ущерб саженцам, сообщает ОТР. По словам ученых, подобное происходит раз в 10–12 лет.

Как уточняет издание, насекомые мешают не только дачникам, нанося ущерб саженцам. Бабочки-боярышницы также беспокоят городских жителей. Специалисты советуют бороться с вредителями. Для этого можно использовать табачную пыль, опрыскиватели и химические препараты. Кроме того, бабочек можно ловить и передавать энтомологам для изучения.

Эколог Аида Леванова ранее посоветовала использовать ультразвуковые отпугиватели и электрические ловушки, способные защитить от насекомых, вместо репеллентов. По словам эколога, заменить их при отсутствии аллергии также можно натуральными маслами, к примеру гвоздики и эвкалипта. Кроме того, дома можно разложить сушеную ромашку и мяту. Такие средства являются экологичными и безопасными.

До этого телеведущая Елена Малышева рассказала, что при нападении пчел нельзя отмахиваться от них или пытаться убежать. По ее словам, эти насекомые атакуют движущиеся цели, таким образом защищая свой рой от потенциальных врагов.