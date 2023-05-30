Раскрыт экологичный способ защиты от насекомых Эколог Леванова посоветовала использовать ультразвуковые отпугиватели насекомых

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Альтернативой репеллентам, которые порой являются небезопасными, могут стать ультразвуковые отпугиватели и электрические ловушки, способные защитить от насекомых, рассказала эколог Аида Леванова. Она отметила в беседе с Lenta.ru, что лучший способ борьбы с комарами — не пускать их в дом при помощи специальных противомоскитных сеток.

Альтернатива репеллентам — это современные девайсы: ультразвуковые отпугиватели и электрические ловушки. Но лучший способ борьбы с комарами в доме — не пускать их. Использовать специальные противомоскитные сетки, а еще лучше — бризер, — рассказала эксперт.

По словам эколога, заменить репелленты при отсутствии аллергии можно натуральными маслами, к примеру гвоздики и эвкалипта. Кроме того, дома можно разложить сушеную ромашку и мяту. Такие средства являются экологичными и безопасными.

Леванова подчеркнула, что упаковки от репеллентов практически всегда делаются из материалов, которые нельзя сдать на переработку. Она добавила, что перед покупкой важно внимательно изучить состав и рекомендации по возрасту.

Телеведущая Елена Малышева ранее рассказала, что при нападении пчел нельзя отмахиваться от них или пытаться убежать. По ее словам, эти насекомые атакуют движущиеся цели, таким образом защищая свой рой от потенциальных врагов.