Малышева рассказала, что делать при нападении пчел Малышева объяснила, что при нападении пчел нельзя убегать и размахивать руками

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Отмахиваться или убегать от пчел нельзя, потому что эти насекомые атакуют движущиеся цели, рассказала в эфире передачи «Жить здорово!» на Первом канале доктор медицинских наук и телеведущая Елена Малышева. Она объяснила, что таким образом пчелы защищают рой от потенциального врага.

Иммунолог-аллерголог Андрей Продеус добавил, что эти насекомые сначала садятся на жертву, а кусают только тогда, когда человек начинает отмахиваться или убегать.

Некоторые люди, которые боятся укуса, они начинают вскакивать, они начинают бегать, отмахиваться от пчел. Пожалуйста, не делайте так. Потому что за движущимся предметом, если пчела нацелилась, она как раз быстрее попытается напасть и сесть, — сказал врач.

Если пчела все-таки укусила, Малышева посоветовала не выдавливать жало, а сдвинуть его ногтем, таким образом вытащив из кожи. Она объяснила, что жало представляет собой пипетку, содержащую апитоксин, и при надавливании остатки яда попадут под кожу. Кроме того, Малышева порекомендовала приложить к месту укуса лед, которые замедляет кровоток и снимает отек, а также выпить антигистаминные препараты.

Ранее иммунолог-аллерголог Даниил Щепеляев рассказал, что укус пчелы, осы или шмеля может очень быстро привести к смерти от анафилактического шока. Эксперт отметил, что если укус насекомого придется на область груди, шеи и лица, то он может стать летальным из-за большого количества сосудов. Он при этом уточнил, что укусы отличаются последствиями из-за разных свойств насекомых.