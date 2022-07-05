Названы укусы насекомых, которые ведут к смерти Иммунолог Щепеляев назвал укусы насекомых, которые ведут к смерти

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Врач иммунолог-аллерголог Даниил Щепеляев заявил, что укус пчелы, осы или шмеля может очень быстро привести к смерти от анафилактического шока. Эксперт отметил, что если укус насекомого придётся на область груди, шеи и лица, то он может стать летальным из-за большого количества сосудов. Он при этом уточнил, что укусы отличаются последствиями из-за разных свойств насекомых, пишет URA.RU.

Оса — хищник, и жало — это способ убийства насекомых, поэтому укусы ос осложняются в большей степени нагноением. Яд пчелы считается стерильным. Там нет болезнетворных микробов. У осы он другой, — рассказал Щепеляев.

Он порекомендовал не пренебрегать средствами защиты в летний период времени, особенно тем, кто обладает сильной аллергической реакцией на продукты пчеловодства.

Врач-диетолог Евгений Арзамасцев ранее заявил, что молодые початки кукурузы могут улучшить состояние кожи. По словам эксперта, в молодой кукурузе много кремния, который положительно воздействует на кожу, ногти и волосы. Он добавил, что в продукте также содержится большое количество витаминов группы В, которые важны тем, кто придерживается вегетарианства.