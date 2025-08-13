Автовоз и бетономешалка загорелись после столкновения в Еврейской АО

Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Бетономешалка столкнулась с автовозом в селе Ключевое Еврейской автономной области, сообщила пресс-служба регионального управления МВД РФ. В результате ДТП обе машины загорелись, данные о пострадавших не приводятся. Сотрудники ГАИ организовали движение в объезд места аварии.

Водитель бетономешалки, двигаясь по федеральной автодороге, допустил выезд на полосу встречного движения и совершил столкновение с грузовым автомобилем — автовозом, — говорится в сообщении.

Ранее на улице Большая Ордынка на юге Москвы произошло ДТП с участием мотоциклиста. Он поскользнулся при движении, столкновения с другим транспортным средством не происходило.

До этого на трассе в Саратовской области в результате столкновения двух легковых автомобилей погибли три человека — женщина и двое детей, еще четыре человека получили ранения. Авария произошла в Лысогорском районе вблизи села Липовка. По данным начальника управления региональной безопасности Юрия Юрина, сообщение о ДТП поступило в службу «112» в 19:38 (18:38 мск). Спасатели при помощи гидравлического инструмента деблокировали тела погибших.

