Автовоз и бетономешалка загорелись после столкновения в Еврейской АО

Бетономешалка столкнулась с автовозом в селе Ключевое Еврейской автономной области, сообщила пресс-служба регионального управления МВД РФ. В результате ДТП обе машины загорелись, данные о пострадавших не приводятся. Сотрудники ГАИ организовали движение в объезд места аварии.

Водитель бетономешалки, двигаясь по федеральной автодороге, допустил выезд на полосу встречного движения и совершил столкновение с грузовым автомобилем — автовозом, — говорится в сообщении.

