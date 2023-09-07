Автомобиль снес пешехода на «зебре» в подмосковной Дубне «Осторожно, Москва»: автомобилист сбил пешехода на переходе в Подмосковье

Фото: Баранов Владимир/Globallook Press

Автомобиль сбил переходившего дорогу по «зебре» пешехода в подмосковной Дубне, сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва». О состоянии пострадавшего не сообщается.

На опубликованном видео можно наблюдать, как автомобиль сбивает пешехода, когда тот только начинает переходить проезжую часть. В результате удара человек был отброшен в сторону.

Ранее сотрудник службы доставки сбил на электровелосипеде шестилетнего ребенка в Москве и скрылся с места происшествия. ЧП произошло на Черноморском бульваре. Шестилетнего пострадавшего мальчика госпитализировали. Со слов мамы, в сопровождении которой находился ребенок, курьер остановился, поправил свой рюкзак и уехал.

Также легковой автомобиль сбил пешехода и врезался в остановку общественного транспорта на юге Москвы. Авария произошла на Судостроительной улице в районе дома 21/11. Информации о состоянии пешехода нет.

В Самаре водитель автомобиля Datsun насмерть сбил 25-летнюю девушку на улице Сергея Лазо. По предварительным данным, погибшая переходила дорогу в неположенном месте.