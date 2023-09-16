Автомобиль насмерть сбил пенсионерку на «трассе смерти» под Екатеринбургом

Фото: Баранов Владимир/Globallook Press

Неустановленный водитель на трассе «Екатеринбург — Нижний Тагил — Серов» насмерть сбил 70-летнюю женщину, которая находилась на обочине и двигалась по направлению движения автомобилей, сообщили в пресс-службе ГИБДД по Серову. После происшествия виновник ДТП покинул место аварии. Отмечается, что автодорога известна как «трасса смерти» из-за частых случаев дорожных происшествий с летальным исходом.

Неустановленный водитель сбил пешехода, который шел обочине по ходу движения машин, в нарушении ПДД. Водитель, допустивший ДТП, скрылся с места происшествия. В результате аварии 70-летняя женщина доставлена в городскую больницу Серова. Спустя полтора часа скончалась от полученных травм, — заявили в ГИБДД.

Инцидент произошел вечером 15 сентября на 337-м километре данной трассы.

Ранее сотрудник службы доставки сбил на электровелосипеде шестилетнего ребенка в Москве и скрылся с места происшествия. ЧП произошло на Черноморском бульваре. Шестилетнего пострадавшего мальчика госпитализировали. Со слов мамы, в сопровождении которой находился ребенок, курьер остановился, поправил свой рюкзак и уехал.

Также легковой автомобиль сбил пешехода и врезался в остановку общественного транспорта на юге Москвы. Авария произошла на Судостроительной улице в районе дома 21/11. Информации о состоянии пешехода нет.