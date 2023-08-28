Курьер на электровелосипеде сбил ребенка в Москве

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Сотрудник службы доставки сбил на электровелосипеде шестилетнего ребенка в Москве и скрылся с места происшествия. Кадры инцидента, публикует столичная прокуратура в своем Telegram-канале. Отмечается, что произошло все днем 28 августа на Черноморском бульваре.

Шестилетнему мальчику потребовалась медицинская помощь, он госпитализирован. Со слов мамы, в сопровождении которой находился ребенок, курьер остановился, поправил свой рюкзак и уехал, — говорится в сообщении.

Как отмечается, правоохранители устанавливают личность злоумышленника. Работу координирует Зюзинская межрайонная прокуратура.

Раннее сообщалось, что в Москве избили молодого человека, который сбил девушку на электросамокате. Двое мужчин и девушка прогуливались по набережной, когда на нее наехал молодой человек. Ее спутники применили силу, а само транспортное средство выбросили в реку.

До этого полиция задержала 17-летнего жителя Москвы, который на электросамокате сбил в районе Южное Бутово пятилетнего мальчика. Ребенка госпитализировали. Со слов отца, молодой человек остановился, но спустя непродолжительное время скрылся. Его личность устанавливается.