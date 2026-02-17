Пассажирский автобус загорелся на дороге в Казани, сообщил Telegram-канал Mash Iptash. Огонь тушили водитель и пассажиры. Инцидент попал на камеру очевидца. На опубликованных кадрах видно, как дымится задняя часть автобуса.

Отмечается, что для ликвидации возгорания люди использовали огнетушители и снег. Причина пожара неизвестна.

Ранее сообщалось, что в одном из населенных пунктов Калужской области произошел пожар, унесший жизни двоих малолетних детей. В ведомстве указали, что тела малышей трех и шести лет нашли на пепелище в селе Совхоз «Боровский». В прокуратуре добавили, что пламя удалось ликвидировать. Сотрудники правоохранительных органов инициировали уголовное производство.

До этого стало известно, что сотрудники экстренных служб Москвы тушили пожар в историческом доме на Берсеневской набережной. Задымление произошло в квартире на девятом этаже. Указанный дом одновременно находится на пересечении набережной с улицей Серафимовича, практически напротив Кремля. Помимо пожарных расчетов, на месте работали полицейские.

11 февраля в Смоленской области при пожаре погибла целая семья, включая ребенка. По предварительным данным, причиной возгорания стало нарушение правил устройства и эксплуатации печи.