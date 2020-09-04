Автобус столкнулся с легковушкой на севере Москвы, пятеро пострадавших

https://static.news.ru/photo/ad9b42f8-efb8-11ea-b0d4-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Пять человек пострадали в результате столкновения автобуса и легкового автомобиля на севере Москвы. Об этом сообщил представитель экстренных служб столицы.

ДТП легкового авто и автобуса М-149. Пострадали пять человек, трое госпитализированы, — сообщает РИА Новости.

Отмечается, что ДТП произошло на Клязьминской улице у дома 38.

Ранее NEWS.ru сообщал, что автобус в центре Манхэттена в Нью-Йорке врезался в разделительное ограждение в районе автобусной станции Port Authority. В результате ДТП пострадали 16 человек, следует из сообщения пожарного управления города.