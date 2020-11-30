Аварийный дом в Оренбургской области отключили от тепла до выезда жильцов

Дайджест главных, значимых и резонансных региональных событий.
Татарстан
В Татарстане норок протестировали на коронавирус, пишет inkazan.ru. Тушки животных были отправлены в испытательный центр ФГБУ «Татарская межрегиональная ветеринарная лаборатория» в Казани. Результаты тестирования оказались отрицательными.
Башкирия
В Башкирии треть родителей школьников жалуются, что их дети не могут учиться на дому, пишет Mkset. У учеников нет гаджетов, а целые населённые пункты до сих пор не подключены к Интернету.
Нижегородская область
В Нижнем Новгороде ездит автомобиль с наклейкой «Отдел по борьбе с мусорами», пишет newsnn.ru. Машину засняли в тот момент, когда сотрудники полиции проверяли документы у её владельца.
Удмуртия
В Можге полиция расследует дело «похоронных гвоздик», пишет udm-info.ru. Цветы с траурной лентой преподнесли местному депутату во время парламентской сессии.
Ростовская область
В Ростовской области отца восьми приёмных детей оштрафуют за камеру видеонаблюдения, пишет rostovgazeta.ru. Мужчина установил её напротив холодильника.
Приморье
В Приморье мужчина напал на подростка с игрушечным пистолетом, пишет vostokmedia.com. Он потребовал отдать ему тысячу рублей и скрылся.
Омская область
unsplash.com
В Омске из-за африканской чумы уничтожили 300 свиней. Как пишет gorod55.ru, в настоящее время в России зафиксировали свыше 80 очагов этого заболевания. По словам министра сельского хозяйства и продовольствия региона Николая Дрофы, животных уничтожают для того, чтобы не допустить распространения смертельной и неизлечимой болезни.
Оренбургская область
Аварийный дом в Медногорске Оренбургской области отключили от воды и тепла до выезда жильцов. Как пишет 56orb.ru, строение идёт под снос. Из 11 семей девять переселили в манёвренный фонд, а две квартиры остались жилыми. Людям не подошли предложенные варианты проживания, но администрация всё равно отключила им тепло- и водоснабжение. Прокуратура признала эти действия незаконными.
Карелия
Налоговики Карелии завалили Арбитражный суд исками о банкротстве. Как сообщает karelinform.ru, за три дня поступило 59 исковых заявлений о признании должника банкротом. Общая сумма требований составляет несколько десятков миллионов рублей. Большое число компаний работали в строительной отрасли.
Тюменская область
Из-за пандемии коронавируса тюменцы вынуждены подглядывать за своими детьми. Как сообщает nashgorod.ru, родителям не разрешают заходить внутрь здания, в котором их дети занимаются футболом. По этой причине многие выстраиваются в шеренгу вдоль учреждения и наблюдают за своими чадами через окна, дожидаясь, когда те освободятся. В соцсетях такие меры многие раскритиковали.
Хабаровский край
primorsky.ru
Каждый регион ДФО оказывает посильную помощь соседям из-за циклона. Как сообщает transsibinfo.com, почти 180 тысяч жителей Приморского края остались без электричества, тепла и воды. Хабаровский край направил для ликвидации последствий стихии два отряда военнослужащих Амурского спасательного центра МЧС России. Также хабаровские альпинисты занимаются очисткой Русского моста ото льда.
Ставропольский край
Больница Железноводска, в которой скончался младенец, отказалась выплачивать пострадавшей компенсацию в размере одного миллиона рублей. Как пишет newstracker.ru, следователи выяснили, что роженице слишком поздно назначили кесарево сечение, хотя были показания к немедленной операции. Младенец скончался спустя полтора месяца — к его смерти привели врачебные ошибки, а женщина перенесла осложнения, из-за которых пришлось удалить детородные органы.
Челябинская область
Журналистка Валентина Волкова сняла фильм ужасов про ЖКХ Челябинска, пишет «Курс дела». Местом съёмок стал многоквартирный аварийный дом в центре города. В ролике показаны кадры подъездов, заваленных мусором, оборванные электрические провода и рассыпающиеся стены. Активистка считает, что сюжетов хватит на длинный сериал, так как полуразрушенных домов в мегаполисе насчитывается несколько десятков в каждом районе.
ХМАО
В Сургуте на 60 тысяч рублей оштрафовали коллекторскую компанию за нарушения в работе. Её сотрудники позвонили одной из жительниц региона 79 раз за два месяца. Как пишет muksun.fm, жительница Нефтеюганска обратилась в службу судебных приставов с жалобой на работу коллекторов.
Волгоградская область
В пятницу Краснооктябрьский районный суд огласил приговор 33-летнему приставу-исполнителю, злоупотреблявшему должностными полномочиями. Он без основания закрывал исполнительные производства и вносил ложные сведения в официальные документы, сообщает издание novostivolgograda.ru. Таким образом, было невозможно взыскать денежные средства с четверых должников.
Свердловская область
Татьяна Мерзляковаombudsman.midural.ru
Уполномоченная по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова проверит жалобы медиков из областной больницы № 2 МСЧ-66 регионального ГУФСИН. Ранее врачи пожаловались на то, что у них не хватает средств индивидуальной защиты. Кроме того, им не платят деньги за работу с больными коронавирусом, пишет издание tagilcity.ru.
Ленинградская область
СК возбудил дело в связи со смертью петербурженки, которая не дождалась скорой. Как пишет newia.ru, трагедия произошла весной этого года. 30-летняя женщина скончалась дома после того, как несколько раз позвонила в скорую помощь. Близким она рассказала, что медики к ней не приехали. Причинами смерти стали застойная сердечная недостаточность и хронический тубулоинтерстициальный нефрит.
Хакасия
Предприятия ЖКХ в Хакасии имеют долги по зарплате в размере 2,58 млн рублей, сообщает newkhakasiya.online. Там же была озвучена информация о ходе подготовки к наступающим холодам. Как сообщила пресс-служба правительства региона, готовность к зиме муниципалитетов республики составляет 83%, 38 муниципальных образований из 46 получили паспорта готовности.
Сибирь
Лицей № 7 в Бердске могут оштрафовать за нарушения карантинных мер, пишет atas.info. В ходе проверки Роспотребнадзором, в образовательном учреждении некоторые педагоги не носили маски. Специалисты заявили, что руководство также не предусмотрело разделение потоков учеников, у лицея работает лишь один вход. Но директор учебного заведения не согласен с предъявленными обвинениями и намерен судиться. При этом здесь сложилась тяжелая ситуация с коронавирусом, особенно в младших классах. 20 педагогов из 74 ушли на больничный.
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