Аудиогиды стали доступны в общественном транспорте Кемерова и Новокузнецка

В общественном транспорте Кемерова и Новокузнецка начали работать аудиогиды. На маршрутах звучат записанные профессионалами и местными жителями лекции об истории и культуре городов. Об этом сообщает «Царьград».

Проект запустили запустили ВЭБ.РФ и АНО «Национальные приоритеты». С помощью приложения Artefact пассажиры могут считать QR-код в автобусе и прослушать историю о достопримечательностях.

ВЭБ.РФ видит своей миссией не только качественное улучшение городской среды, но и максимальное вовлечение жителей в жизнь города. Проект в Кузбассе — пример того, как горожане могут стать участниками инфраструктурных проектов. Такие инициативы меняют отношение к городу, к тем изменениям, которые в нём происходят. Наконец, подобные проекты — платформа для диалога жителей, они стимулируют появление новых сообществ и рост вовлечённости в вопросы развития города, — сообщила заместитель председателя ВЭБ.РФ Наталья Тимакова.

В Кемерове аудиогиды состоят из двух направлений. Исторические создали краеведы и журналисты Максим Гончаренко и Владимир Сухацкий с помощью преподавателя исторического факультета КемГУ Игоря Ускова. Более персональное сформировали горожане, рассказывая свои истории.

Ранее сообщалось, что писатель и артист Семён Альтов намерен превратить питерские бани в творческое пространство. При этом планировку здания менять не будут, чтобы сохранить целостность памятника культуры изнутри.