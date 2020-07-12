Единственные полноценно облагороженные регионы в России — Москва и Санкт-Петербург. Об этом свидетельствуют данные Минстроя. В то же время большинство других субъектов не могут похвастаться благоприятной городской средой. Порой жители небольших поселений рады даже появлению просто парка или сквера. NEWS.ru выяснял, как должен выглядеть идеально благоустроенный российский город.

В России наиболее облагорожены такие субъекты, как Москва и Санкт-Петербург. За ними по доле населённых пунктов с благоприятной городской средой следуют Московская (81% от общего числа городов), Ярославская (64%) и Тюменская (60%) области. С такими данными Минстроя ознакомился NEWS.ru.

В свою очередь наименьшие цифры отмечаются в Кемеровской (5%), Иркутской (5%) и Волгоградской (5%) областях. Замыкают пятёрку антилидеров Кировская (6%) и Сахалинская (7%) области. В то же время в некоторых регионах города с благоприятной средой и вовсе отсутствуют. Например, в Камчатском крае, Калмыкии и Хакасии.

Жители тех или иных городов позитивно реагируют на улучшения городской среды, которые реализуются в рамках различных программ в регионах страны, рассказал NEWS.ru замглавы Минстроя России Максим Егоров в кулуарах Международного форума урбанистики «Территория будущего».

В некоторых муниципальных образованиях, в которых не было ничего, у них появление какого-то общественного центра, двора и сквера, где можно пройтись, вызывает соответствующий отклик. Например, мы проводим конкурс «Малые города и исторические поселения». В первом конкурсе победил Магадан, там сделали набережную с пляжем. И в этом году в Магадане несколько дней стояла температура более 25 градусов. Весь город жил на этом общественном пространстве. Город просто преобразился. И это касается всех маленьких городов. Потому что у них раньше этого не было. Поэтому запросы везде разные. Максим Егоров заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства России заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства России

По его словам, комфортная городская среда даёт толчок развитию города. В таком случае им интересуются не только люди, но и бизнес.

Сергей Булкин/NEWS.ru

Идеальный с точки зрения среды город имеет ряд свойств, отметил в беседе с NEWS.ru архитектор-урбанист Андрей Иванов. Например, он должен быть небольшим, с населением 200–500 тысяч человек. В нём необходимо наличие каких-либо ремесленных или инновационных производств, чтобы жители были обеспечены работой. А также исторический центр, обжитый в течение нескольких веков.

Чтобы в нём был существенный элемент исторической среды, которая очень даже людям нравится, и он будет хорошо отреставрирован. Какие-то пешеходные зоны, небольшие туристические места, небольшие улицы. Чтобы вокруг него была хорошая неиспорченная природа и возможность отдыха на открытом воздухе, река, озёра или горы вокруг. Чтобы в нём была нормальная транспортная ситуация, не было пробок, было много возможностей передвигаться пешком или на велосипедах. Андрей Иванов архитектор-урбанист архитектор-урбанист

В то же время в таком городе не должно быть крупных торговых центров, подчеркнул Иванов. Вместо них лучше разместить маленькие магазины и небольшие рестораны.

Для проживания людей в облагороженном городе нужно строить не многоэтажки, а среднеэтажные здания. А на окраинах города — множество частных жилых домов с участками. Однако, как добавил эксперт, ему неизвестны соответствующие такому описанию российские города.

В настоящее время в России реализуют федеральный проект «Формирование комфортной городской среды» в рамках национального проекта «Жильё и городская среда». Он предполагает, в частности, благоустройство более 30 тысяч общественных территорий в 2019–2024 годах, повышение качества городской среды и вовлечение граждан в решение вопросов её развития. На реализацию проекта власти заложили почти 270 млрд рублей из федерального бюджета.