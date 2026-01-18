Атакованный в Ростове-на-Дону дом временно откроют для жильцов

Поврежденные в результате атаки БПЛА со стороны ВСУ квартиры в многоквартирном доме в Левенцовском микрорайоне Ростова-на-Дону

Власти Ростова-на-Дону разрешат жильцам одного из подъездов многоэтажного дома, поврежденного во время атаки беспилотника 14 января, временно вернуться в свои квартиры, сообщил мэр города Александр Скрябин. Это позволит им забрать личные вещи и документы.

В администрации Советского района встретился с жителями пострадавшего подъезда в результате воздушной атаки 14 января. В середине предстоящей недели для жителей подъезда будет организована возможность поочередно попасть в квартиры и забрать документы и ценные вещи, — написал он.

ВСУ атаковали Ростов-на-Дону в ночь на 14 января. В результате пострадали четыре человека, в том числе четырехлетний ребенок, один человек погиб.

В ночь на 18 января силы ПВО ликвидировали и перехватили 63 украинских беспилотника над регионами России. По данным Минобороны РФ, 23 и 13 БПЛА уничтожили над территориями Белгородской и Брянской областей, по шесть — над Ростовской областью и Республикой Северная Осетия — Алания, еще по четыре БПЛА сбили над Астраханской и Волгоградской областями.