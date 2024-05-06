Атака ВСУ на автобусы под Белгородом: что известно, множество погибших

Фото: Lev Radin/Keystone Press Agency/Global Look Press

Вооруженные силы Украины

ВСУ с помощью дронов-камикадзе атаковали в Борисовском районе Белгородской области два автобуса, которые перевозили сотрудников предприятия на работу. Какие последние новости об ударе по мирным гражданам выходили сегодня, 6 мая 2024 года?

Что известно об атаке на автобусы в Белгородской области

Атака беспилотников ВСУ произошла в районе села Березовка Борисовского района. Под удар попали два движущихся по дороге автобуса, которые везли сотрудников свинокомплекса «Агро-Белогорье» на работу, и один автомобиль.

«Две движущиеся по дороге „Газели“, которые везли сотрудников предприятия на работу, и легковой автомобиль подверглись атаке со стороны ВСУ с помощью дронов-камикадзе», — сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

Он также опубликовал фото с места происшествия. На кадрах заметна большая дыра в крыше транспортного средства, образовавшаяся, предположительно, от взрыва снаряда.

Расследованием удара по мирным жителям займется Следственный комитет. Как пишет Telegram-канал Mash, один из дронов со взрывчаткой, который участвовал в атаке на Белгородскую область, упал на территории свинокомплекса «Агро-Белогорье». Аппарат не разорвался, его забрали на экспертизу. Позднее канал сообщил о второй атаке по селу Березовка.

«ВСУ повторно атакуют дронами село Березовка в Белгородской области. Главная цель — медики, полиция и журналисты, которые работают на месте удара по автобусам с сотрудниками свинокомплекса „Агро-Белогорье“. Один человек тяжело ранен. Минимум два взрыва раздались в километре от места ЧП. Один из беспилотников попал в легковую машину. Слышна работа ПВО», — пишет Mash.

Что известно о погибших и пострадавших от атаки дронов ВСУ

Губернатор региона Вячеслав Гладков сообщил о гибели шести человек в результате атаки и выразил искренние соболезнования родным и близким погибших жителей.

«По предварительной информации, пострадали 35 человек, из них двое детей с поверхностными травмами. Мужчине в тяжелом состоянии с проникающим ранением брюшной полости в настоящий момент проводится операция. Остальные пострадавшие с осколочными ранениями разной степени тяжести бригадами скорой доставлены в медицинские учреждения региона, всем оказывается необходимая помощь», — уточнил он.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Позднее в Минздраве РФ сообщили, что при атаке дронов на автомобили в Белгородской области были ранены 40 человек, среди них трое детей, а группа компаний «Агро-Белогорье» заявила, что число погибших возросло до семи.

«В настоящий момент имеется информация о семи погибших сотрудниках Грайворонского и Борисовского свинокомплексов», — говорится в сообщении.

Какие меры защиты предложил Гладков после атаки

Вячеслав Гладков предложил рассмотреть защиту РЭБ промышленных объектов и агропромышленных комплексов. На совещании правительства он обратил внимание, что украинские военные изменили тактику и начали наносить удары по мирным жителям.

«Мы видим, что враги изменили тактику, уже массированно начинают бить по мирным жителям. Никаких военных там нет, есть гражданские… Усиление мер, которые мы вынесем на рассмотрение оперативного штаба по защите промышленных объектов, агропромышленных комплексов, по порядку обеспечения защиты, например РЭБ, по передвижению вдоль границы на особо опасных направлениях. Мы должны сформировать четкие рекомендации хозяйствующим субъектам», — отметил он.

Губернатор добавил, что в регионе «достаточно сильные предприятия, которые могут себе позволить использовать дополнительные меры защиты» людей и объектов. Гладков отметил, что ситуация в области крайне напряженная, так как за последние несколько дней произошло четыре атаки.

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