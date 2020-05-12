Аппараты ИВЛ уральского завода не будут использовать в Петербурге после ЧП

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Использование аппаратов искусственной вентиляции лёгких (ИВЛ), произведённых на Уральском приборостроительном заводе, приостановлено в Ленинградской области после того, как один из аппаратов загорелся в больнице Святого Георгия.

По решению комитета по здравоохранению в связи с трагическими событиями в больнице Св. Георгия в Петербурге ввод в эксплуатацию данных аппаратов был приостановлен, — сообщает пресс-служба администрации региона.

Отмечается, что Ленинградская область получила десять аппаратов ИВЛ 6 мая.

По предварительной версии, в больнице загорелся аппарат ИВЛ, после чего начался пожар. В результате возгорания погибли пять пациентов, 150 человек были эвакуированы.

Как ранее писал NEWS.ru, пациент больницы Святого Георгия в Санкт-Петербурге поговорил с журналистами о том, как вели себя медики во время пожара, случившегося в медучреждении 12 мая.