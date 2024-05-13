Амурский залив окрасился в желтый цвет Около Владивостока Амурский залив окрасился в желтый цвет

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У берегов Владивостока Амурский залив местами пожелтел, пишет MIR24.TV со ссылкой на специалистов Дальневосточного отделения Российской академии наук. По словам ученых, вода на некоторых участках окрасилась в желтый цвет из-за пыльцы хвойных деревьев.

Владивостокцы заметили желтые разводы на акватории Амурского залива. Виновником окрашивания стала пыльца хвойных деревьев. Переносимая ветром, она оседает на поверхности воды и ветром же концентрируется в пятна и полосы, образуя «желтые приливы», — объяснили специалисты.

Ученые отметили, что такая пыльца не является ядовитой, однако ее большое количество может быть вредным для залива. Чрезмерная эвтрофикация, то есть, насыщение, при большом количестве поступающей органики может стать причиной нарушения экологического баланса морских водоемов, подытожили специалисты.

Ранее в одной из бухт Приморья рыбаки засняли стаю косаток, которые резвились в воде. Среди них, как предположили очевидцы, снявшие животных на видео, были родители и несколько детенышей.

До этого в Приморье спасатели МЧС России эвакуировали порядка 50 рыбаков с отколовшейся льдины. Отмечается, что в Амурском заливе в районе поселка Тавричанка оторвалась льдина и мужчины, которые удили на ней, оказались отрезаны от суши.